Капитан сборной Италии: разочарована результатом, но горжусь тем, как играли

Капитан сборной Италии Татьяна Гарбин подвела итоги матча плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России (0-4).



«Прежде всего хочу сказать, что очень горжусь своей командой, тем, какую игру показали наши девушки, как они готовились к этому матчу в течение всей недели, какое они проявили мужество и играли всем сердцем. Для меня это самое главное и принципиальное. Я хотела увидеть девушек, которые готовы всё отдать ради борьбы. Именно это продемонстрировали Сара Эррани, Ясмине Паолини, Мартина Тревизан и те девушки, которые не играли, но были в команде (Коччаретто и Джорджи. – Прим. «Чемпионата»).

Могу сказать, что мы сейчас создаём такую группу, и в этой группе Сара играет очень важную роль лидера. Они показали, что готовы бороться до конца. И я счастлива и довольна тем, что увидела. Да, я немного расстроена и разочарована в связи с результатом, но повторяю, я горжусь тем, как они играли. Тем более что они проиграли подряд двум отличным командам – Швейцарии и вот теперь России. Это две команды, которые могут претендовать на победу в ближайших розыгрышах турнира», — передаёт слова Гарбин корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.