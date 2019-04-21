Гарсия и Младенович вывели Францию в финал Кубка Федерации

Каролин Гарсия и Кристина Младенович вывели сборную Франции в финал Кубка Федерации. В решающей парной встрече полуфинала Гарсия и Младенович в трёх сетах обыграли румынок Симону Халеп и Монику Никулеску со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Матч продолжался 2 часа 37 минут. Гарсия и Младенович подали 3 эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Халеп и Никулеску дважды подали навылет, 5 раз ошиблись на подаче и реализовали 3 брейка.

Накануне Младенович проиграла Халеп – 3:6, 1:6, Гарсия нанесла поражение Михаэле Бузэрнеску – 6:3, 6:3. Сегодня Халеп взяла верх над Гарсией – 6:7, 6:3, 6:4, а Полин Пармантье одолела Ирину Бегу — 6:3, 2:6, 6:2.

Франция одержала победу над Румынией со счётом 3-2 и вышла в финал, где встретится с командой Австралии.