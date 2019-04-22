Фоньини: Надаль остаётся фаворитом на грунте

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал победителем турнира в Монте-Карло, одолев в финале серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4. После матча он поделился своими эмоциями, отметив, что фаворитом грунтовой части сезона по-прежнему считает испанца Рафаэля Надаля.



«Я думаю о Монте-Карло в данный момент, потому что я хотел бы насладиться этим трофеем сегодня вечером со своей семьей и друзьями. А потом завтра и ещё на следующей неделе. Это день рождения моей мамы.



Сейчас я просто думаю о следующем турнире, следующем матче, в котором сыграю. Там мы и посмотрим, хорошая ли у меня форма. Нужно ещё, чтобы повезло с жеребьёвкой. Много нюансов. Но сейчас они меня не заботят, поверьте.



Если честно, фаворитом остается Рафаэль Надаль. Я не единственный, кто говорит это. Не знаю, сколько раз он выигрывал, но он остаётся фаворитом каждый раз, когда мы играем на грунте», — приводит слова Фоньини сайт ATP.