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Фоньини: Надаль остаётся фаворитом на грунте

Фоньини: Надаль остаётся фаворитом на грунте
Теннис / ATP

Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал победителем турнира в Монте-Карло, одолев в финале серба Душана Лайовича со счётом 6:3, 6:4. После матча он поделился своими эмоциями, отметив, что фаворитом грунтовой части сезона по-прежнему считает испанца Рафаэля Надаля.

«Я думаю о Монте-Карло в данный момент, потому что я хотел бы насладиться этим трофеем сегодня вечером со своей семьей и друзьями. А потом завтра и ещё на следующей неделе. Это день рождения моей мамы.

Сейчас я просто думаю о следующем турнире, следующем матче, в котором сыграю. Там мы и посмотрим, хорошая ли у меня форма. Нужно ещё, чтобы повезло с жеребьёвкой. Много нюансов. Но сейчас они меня не заботят, поверьте.

Если честно, фаворитом остается Рафаэль Надаль. Я не единственный, кто говорит это. Не знаю, сколько раз он выигрывал, но он остаётся фаворитом каждый раз, когда мы играем на грунте», — приводит слова Фоньини сайт ATP.

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