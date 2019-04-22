Рамос-Виньолас может стать первым соперником Медведева на турнире в Барселоне

На теннисном турнире в Барселоне завершилась квалификация, в основную сетку попали: Уго Дельен (Боливия), Диего Шварцман (Аргентина), Педру Соуза (Португалия), Федерико Дельбонис (Аргентина), Марсель Гранольерс (Испания) и Альберт Рамос-Виньолас (Испания). Последний, если обыграет британца Кэмерона Норри, во втором раунде сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.



В первом круге Дельен сыграет с Яном Штруффом (Германия), Шварцман с Йосихито Нисиокой (Япония), Соуза с Хауме Мунаром (Испания), Дельбонис с Николой Куном (Испания), Гранольерс с Николасом Джарри (Чили).



Грунтовый турнир пройдёт в Барселоне с 22 по 28 апреля. Его призовой фонд составляет 2,7 млн €. Прошлогодним победителем является испанец Рафаэль Надаль, в финале он в двух сетах сломил сопротивление греческого теннисиста Стефаноса Циципаса – 6:2, 6:1.