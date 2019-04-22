Сборная США победила Швейцарию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Сборная США сохранила прописку в первой Мировой группе Кубка Федерации, обыграв команду Швейцарии со счётом 3-2. После первого дня счёт в противостоянии был ничейным — 1-1.

Вчера, 21 апреля, Слоан Стивенс вывела США вперёд, обыграв Викторию Голубич со счётом 6:3, 6:2. Софья Кенин принесла американкам победу, одолев Тимю Бачински — 6:3, 7:6 (7:4).

В парной встрече американки Дженнифер Брэйди и Джессика Пегула проиграли Илене Ин-Альбон и Конни Перрин со счётом 5:7, 2:6.

Сборная США в следующем сезоне сыграет в Мировой группе I Кубка Федерации. Команда Швейцарии выступит во второй группе, куда попала и сборная России.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.