Сборная США победила Швейцарию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Сборная США сохранила прописку в первой Мировой группе Кубка Федерации, обыграв команду Швейцарии со счётом 3-2. После первого дня счёт в противостоянии был ничейным — 1-1.
Вчера, 21 апреля, Слоан Стивенс вывела США вперёд, обыграв Викторию Голубич со счётом 6:3, 6:2. Софья Кенин принесла американкам победу, одолев Тимю Бачински — 6:3, 7:6 (7:4).
В парной встрече американки Дженнифер Брэйди и Джессика Пегула проиграли Илене Ин-Альбон и Конни Перрин со счётом 5:7, 2:6.
Сборная США в следующем сезоне сыграет в Мировой группе I Кубка Федерации. Команда Швейцарии выступит во второй группе, куда попала и сборная России.
В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 4
|1
|2
|3
|
|5
|2
|
|7
|6