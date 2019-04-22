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Сборная США победила Швейцарию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации

Сборная США победила Швейцарию в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Сборная США сохранила прописку в первой Мировой группе Кубка Федерации, обыграв команду Швейцарии со счётом 3-2. После первого дня счёт в противостоянии был ничейным — 1-1.

Вчера, 21 апреля, Слоан Стивенс вывела США вперёд, обыграв Викторию Голубич со счётом 6:3, 6:2. Софья Кенин принесла американкам победу, одолев Тимю Бачински — 6:3, 7:6 (7:4).

В парной встрече американки Дженнифер Брэйди и Джессика Пегула проиграли Илене Ин-Альбон и Конни Перрин со счётом 5:7, 2:6.

Сборная США в следующем сезоне сыграет в Мировой группе I Кубка Федерации. Команда Швейцарии выступит во второй группе, куда попала и сборная России.

В 2018 году победителем Кубка Федерации стала сборная Чехии, обыгравшая в финале американок — 3-0. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша чешки проиграли румынкам — 2-3.

21 апреля 2019 года, воскресенье. 22:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
2 : 0
Виктория Голубич
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
22 апреля 2019 года, понедельник. 00:00 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
2 : 0
Тимя Бачински
Швейцария
Тимя Бачински
Т. Бачински
1 2 3
           
6 7 7  
3 6 4  
           
22 апреля 2019 года, понедельник. 02:20 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Плей-офф
Матч окончен
Дженнифер Брэйди
США
Дженнифер Брэйди
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Брэйди Д. Пегула
0 : 2
Илена Ин-Альбон
Швейцария
Илена Ин-Альбон
Конни Перрин
Швейцария
Конни Перрин
И. Ин-Альбон К. Перрин
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
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