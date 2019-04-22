Попырин поднялся на 9-ю строчку в чемпионской гонке U21, Котов — 20-й

В обновлённой версии чемпионской гонки U21 австралиец Алексей Попырин поднялся на девятую строчку. Лучший из россиян, Павел Котов, занимает 20-ю позицию.
Семь лучших игроков в этой возрастной категории по рейтингу сезона, а также победитель отборочного турнира среди итальянских теннисистов выступят на Next Gen ATP Finals в Милане.
Чемпионская гонка U21. 22 апреля
1 (1). Стефанос Циципас (Греция) — 1550.
2 (2). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 831.
3 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 685.
4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 595.
5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 485.
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 410.
7 (7). Миомир Кецманович (Сербия) — 313.
8 (8). Уго Умбер (Франция) — 305.
9 (10). Алексей Попырин (Австралия) — 206.
10 (9). Микаэль Имер (Швеция) — 187.
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20 (20). Павел Котов (Россия) — 46...
33 (33). Ален Авидзба (Россия) — 16...
67 (63). Савриян Данилов (Россия) — 1.