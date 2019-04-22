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Феррер: я был бы очень горд стать капитаном сборной Испании

Феррер: я был бы очень горд стать капитаном сборной Испании
Теннис / ATP

Испанец Давид Феррер был бы не против занять пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса. Напомним, после «Мастерса» в Мардиде 37-летний теннисист завершит профессиональную карьеру.

«Конечно, я был бы очень горд быть получить такую должность. При этои я отдаю себе отчёт, что до этого ещё очень далеко — сейчас есть много претендентов получше, а я лишь начинаю свой путь тренера и наставника.

Тренировать игрока из топ-100? Сегодня я бы не хотел заниматься этим, но в будущем будет видно.

Но я хотел бы сначала попробовать другой тип наставничества. Было бы здорово поработать с молодыми игроками, которые лишь начинают свой теннисный путь. Растить их и расти самому параллельно — вот, чего я хочу сейчас», – цитирует Феррера Tennis World USA.

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