Феррер: я был бы очень горд стать капитаном сборной Испании

Испанец Давид Феррер был бы не против занять пост капитана сборной Испании в Кубке Дэвиса. Напомним, после «Мастерса» в Мардиде 37-летний теннисист завершит профессиональную карьеру.



«Конечно, я был бы очень горд быть получить такую должность. При этои я отдаю себе отчёт, что до этого ещё очень далеко — сейчас есть много претендентов получше, а я лишь начинаю свой путь тренера и наставника.



Тренировать игрока из топ-100? Сегодня я бы не хотел заниматься этим, но в будущем будет видно.



Но я хотел бы сначала попробовать другой тип наставничества. Было бы здорово поработать с молодыми игроками, которые лишь начинают свой теннисный путь. Растить их и расти самому параллельно — вот, чего я хочу сейчас», – цитирует Феррера Tennis World USA.