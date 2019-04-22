Петкович: Германия имеет шансы на победу в Кубке Федерации

Немецкая теннисистка Андреа Петкович считает, что всё ещё может победить в Кубке Федерации. Напомним, сборная Германии оказалась сильнее Латвии в борьбе за право остаться в Мировой группе турнира.



«Безусловно, наша команда всё ещё может побеждать. Посмотрите на Кербер в 31 год и Гёргес в 30, они являются прекрасными примерами голодных до побед теннисисток. Кроме того, они находятся в отличной игровой форме. Менее года назад Анжелика выиграла Уимблдон, она по-прежнему готова побеждать в больших матчах.



Я была в финале Кубка Федерации в 2014 году (Германия уступила Чехии. – Прим. «Чемпионата») и думаю, что смогу добраться до другого. Верю в то, что если мы все будем здоровы, то обязательно получим шанс победить», – цитирует Петкович официальный сайт командных соревнований.