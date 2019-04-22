Капитан сборной Румынии в КФ: в 1/4 повезло нам, теперь пришло время Франции

Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Флорин Сегарчану прокомментировал поражение подопечных в полуфинале соревнований. Со счётом 2:3 они уступили команде Франции.



«Да, это жестоко, но это теннис. Мы мечтали о финале, и он был очень близок. Вы все видели, как сильно боролись девочки, как сильно они этого хотели. Халеп чувствовала дискомфорт в бедре, но она сделала всё для победы. В конце дня было заметно, что она устала и немного опаздывает на мячи.



Тем не менее это был красивое противостояние, замечательный опыт и невероятный теннис. В конце концов, выигрывает только одна команда. В четвертьфинале немного повезло нам, теперь настало время Франции», – цитирует Сегарчану официальный сайт соревнований.



В финальном матче турнира француженки сыграют с представительницами Австралии.

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