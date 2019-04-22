Тренер Надаля оценил перспективы Джоковича на грунте

Тренер второй ракетки мира из Испании Рафаэля Надаля Карлос Мойя считает, что серб Новак Джокович способен на большие победы на грунте в том случае, если будет показывать свой лучший теннис.



Он побеждал Рафу в свои лучшие времена. Если он играет хорошо, если он находится на уровне, на котором он был во время Открытого чемпионата Австралии, он игрок, который может выиграть всё.



У него нет специальной игры на грунте, потому что его теннис подходит для любой поверхности и не меняется при переходе с харда на грунт. Да, Новак не так хорош на грунте, но он выигрывал «Ролан Гаррос» и множество других турниров», – цитирует Мойю Tennis World USA.



На первом грунтовом турнире сезона в Монте-Карло Джокович добрался до четвертьфинала, где уступил Даниилу Медведеву из России.

Фоньини сверг с трона грунтового Короля После главной победы в карьере Медведев не смог пробиться в финал Монте-Карло, а Фоньини, обыграв Надаля, стал чемпионом.