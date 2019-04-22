Оже-Альяссим: отец дал мне три совета. Один из них – пойти в школу

18-летний канадец Феликс Оже-Альяссим рассказал о том, как изменилась его жизнь после резкого рывка в рейтинге АТР. В данный момент он является 30-й ракеткой мира.



«Мой папа связался со мной на днях и сказал: «У меня есть для меня три совета: продолжай усердно работать, оставайся тем же человеком, что и прежде и найди школу». Он хочет, чтобы я вернулся в школу, поэтому я должен сейчас найти варианты с онлайн-обучением.



Мне повезло, что вокруг меня есть замечательные люди. Они всегда говорят правильные вещи и помогают двигаться в нужном направлении.



Я никогда не ожидал, что так рано выйду на такой уровень. Это всегда было моей мечтой, но ещё несколько месяцев назад я пытался пробиться в топ-100 и, возможно, думал о топ-50 по итогам года. Я уже в топ-30, и это замечательно. Впрочем, для ради такого результата мною была проделана большая работа. Сейчас я просто наслаждаюсь этим», – цитирует Оже-Альяссима официальный сайт АТР.



В текущем сезоне Оже-Альяссим провёл 30 матчей, выиграв в 20 из них. На турнире в «Майами» он вышел в полуфинал, став самым юным участником столь поздней стадии соревнований в их истории.

А. Зверев: в этом году Оже-Альяссим — один из лучших игроков в туре