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Шарапова: только я не смотрю «Игру престолов»?

Фото: РИА Новости
Шарапова: только я не смотрю «Игру престолов»?
Теннис / WTA

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова в своём «инстаграме» ответила пользователю, который поинтересовался, можно ли будет увидеть её на Олимпиаде 2022 года. Видимо, болельщик забыл, что в 2022 году состоится зимняя Олимпиада.

Шарапова написала: «Это может быть хорошей идеей. Моё плечо оценит».

Фото: «Инстаграм» Марии Шараповой

На минувшей неделе Мария снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы плеча.

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Уроженка Нягани является победительницей 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В составе сборной России Мария в 2008 году выиграла Кубок Федерации. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне Шарапова стала серебряным призёром в одиночном разряде.

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