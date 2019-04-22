Макдональд обыграл Дэниэла на старте турнира в Барселоне

Американский теннисист Маккензи Макдональд с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Японии Дэниэла Таро со счётом 6:2, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Макдональда 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Двойных ошибок американец не допустил. Представитель Японии отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Следующим соперником Макдональда станет 11-й номер посева из Франции Жиль Симон.



Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.