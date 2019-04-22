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Макдональд обыграл Дэниэла на старте турнира в Барселоне

Макдональд обыграл Дэниэла на старте турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Американский теннисист Маккензи Макдональд с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Японии Дэниэла Таро со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Макдональда 2 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Двойных ошибок американец не допустил. Представитель Японии отметился 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и не сумел реализовать единственный имевшийся у него брейк-пойнт.

Следующим соперником Макдональда станет 11-й номер посева из Франции Жиль Симон.

Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

22 апреля 2019 года, понедельник. 12:00 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Маккензи Макдональд
61
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
2 : 0
Таро Дэниэл
71
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
1 2 3
           
6 6  
2 2  
           
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