Надаль и Циципас узнали соперников по второму кругу турнира в Барселоне

Венгерский теннисист Мартон Фучович с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя США Дениса Кудлу – 6:4, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. На счету Фучовича 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка. Представитель США отметился 2 подачами навылет и не сумел реализовать два имевшихся у него брейк-пойнта.



Следующим соперником Фучовича станет пятый номер посева из Греции Стефанос Циципас.



В параллельном матче первого круга Леонардо Майер из Аргентины обыграл румына Мариуша Копила – 6:3, 6:4. Его следующим соперником станет испанец Рафаэль Надаль.



Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.