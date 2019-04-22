Тарпищев: Медведев на правильном пути, но ему не хватает мышечной массы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниилу Медведеву не хватает мышечной массы для выхода на новый уровень.



«После игры с Медведевым Джокович признался, что не ожидал, что у того хватит сил довести матч до конца. И в этом пока проблема Медведева. Он здорово прогрессирует, играет умно и разнообразно, но его организм пока недостаточно окреп, ему необходима мышечная масса. Но это дело времени, в целом Медведев находится на правильном пути», – цитирует Тарпищева ТАСС.



Напомним, в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло Медведев обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича. Эта победа стала для Даниила первой в матчах с представителями «Большой тройки». Кроме того он впервые в карьере зашёл дальше третьего раунда на турнирах категории АТР 1000.

Надаль прокомментировал победу Медведева над Джоковичем