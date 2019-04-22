Звонарёва проиграла в финале квалификации турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вера Звонарёва (3) не смогла пробиться в основную сетку турнира в Штутгарте (Германия). В финале квалификации бывшая вторая ракетка мира в трёх партиях проиграла представительнице Люксембурга Мэнди Минелле (5) со счётом 3:6, 7:5, 2:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.

Звонарёва ни разу не подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 6 брейков.

Имя первой соперницы Минеллы в основной сетке станет известно позже.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.