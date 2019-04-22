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Штруфф сыграет с Гоффеном во втором круге соревнований в Барселоне

Штруфф сыграет с Гоффеном во втором круге соревнований в Барселоне
Теннис / ATP

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 52 минуты. На счету Штруффа 7 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 4 из 4. Представитель Боливии отметился 2 подачами навылет и не сумел реализовать три имевшихся у него брейк-пойнта. Двойных ошибок Дельен не допустил.

Следующим соперником Штруффа станет теннисист из Бельгии Давид Гоффен (10).

Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

22 апреля 2019 года, понедельник. 13:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Уго Дельен
92
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
0 : 2
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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