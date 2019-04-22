Штруфф сыграет с Гоффеном во втором круге соревнований в Барселоне

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Барселоне (Испания). В двух партиях он обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 52 минуты. На счету Штруффа 7 эйсов, 1 двойная ошибка и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – 4 из 4. Представитель Боливии отметился 2 подачами навылет и не сумел реализовать три имевшихся у него брейк-пойнта. Двойных ошибок Дельен не допустил.



Следующим соперником Штруффа станет теннисист из Бельгии Давид Гоффен (10).



Действующим победителем соревнований категории АТР 500 является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл Циципаса со счётом 6:2, 6:1.