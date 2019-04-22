Осака отказалась от помощи и сама выровняла корт после тренировки в Штутгарте

Японская теннисистка Наоми Осака отметилась достойным поступком во время подготовки к соревнованиям в Штутгарте (Германия). Задержавшись во время тренировки, она отказалась от помощь сотрудника стадиона и самостоятельно выровняла корт. Таким образом она подготовила площадку для следующей группы теннисистов.

Видео можно увидеть в «твиттере» WTA Insider.



Напомним, 21-летняя Осака является первой ракеткой мира. Кроме того, японка – победительница двух последних турниров «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США она обыграла американку Серену Уильямс, а в решающем матче на Australian Open оказалась сильнее Петры Квитовой из Чехии.

Соревнования в Штутгарте пройдут в период с 22 по 29 апреля.

Это не первый красивый жест в исполнении японских спортсменов. По ходу чемпионата мира по футболу в России японская сборная регулярно убиралась за собой в раздевалках.