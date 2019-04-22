Бедене обыграл Томича и вышел во второй круг турнира в Будапеште

Словенский теннисист Аляж Бедене с победы стартовал на грунтовых соревнованиях в Будапеште (Венгрия). В двух партиях он обыграл представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 7:6 (7:5), 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Бедене 7 эйсов, 4 двойные ошибки и три брейк-пойнта из семи. Представитель Австралии отметился 4 подачами навылет, 2 двойными ошибками и одним реализованным брейк-пойнтом.



Следующим соперником Бедене станет теннисист из Италии Маттео Берреттини, ранее обыгравший Михаила Кукушкина.



Действующим победителем соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.