Тим: Федерер – один из трёх главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Австриец Доминик Тим поделился мнением об игре швейцарца Роджера Федерера на грунте. 37-летний теннисист сыграет на этом покрытии впервые за два года.



«Роджер является одним из трёх фаворитов «Ролан Гаррос». Прежде всего стоит отметить, что он невероятен на всех поверхностях. Он достиг стольких полуфиналов и финалов… Если бы не Рафа, он бы выиграл Открытый чемпионат Франции шесть или даже восемь раз. Надаль является его единственным препятствием к этому.



Роджер снова играет в удивительный теннис. Он выиграл Дубай, вышел в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, выиграл в Майами. Он просто должен приспособиться к глине. Думаю, уже в Мадриде он будет очень серьёзным соперником», – цитирует Тима Tennis World USA.



Напомним, в прошлом сезоне трофей Открытого чемпионата Франции разыграли Надаль и Тим. Испанец уверенно победил в трёх партиях – 6:4, 6:3, 6:2.