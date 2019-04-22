Краинович сломил сопротивление Сеппи на старте соревнований в Будапеште

Представитель Сербии Филип Краинович в первом круге турнира в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом € 586 140 в трёх сетах выиграл у итальянца Андреаса Сеппи — 6:2, 6:7 (3:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 42 минуты.

105-я ракетка мира 6 раз подал навылет и сделал 5 брейков. Сеппи выполнил 7 эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. Кроме того оба теннисиста совершили по 4 двойные ошибки.

Следующим соперником Краиновича станет победитель матча Раду Албот (Молдавия, 8) — Сергей Стаховский (Украина, LL).

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.