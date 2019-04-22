Джарри оказался сильнее Гранольерса в первом раунде турнира в Барселоне

На турнире в Барселоне (Испания) с призовым фондом € 2 746 455 чилиец Николас Джарри, получивший от организаторов «уайлд-кард», стартовал с победы над Марселем Гранольерсом (Q) из Испании со счётом 7:5, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 32 минуты.

Уроженец Сантьяго выполнил 4 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Гранольерс трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

За выход в третий круг Джарри поспорит с немцем Александром Зверевым, посеянным под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1. В этом сезоне 17-кратный победитель ТБШ получил первый номер посева.