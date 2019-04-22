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Мартич и Петерсон — во втором круге турнира в Стамбуле

Мартич и Петерсон — во втором круге турнира в Стамбуле
Теннис / WTA

На соревнованиях в Стамбуле (Турция) представительница Хорватии Петра Мартич, посеянная под шестым номером, нанесла поражение представительнице Словении Тамаре Зиданшек — 3:6, 6:1, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

28-летняя уроженка Сплита трижды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Зиданшек допустила 1 двойную ошибку и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. Кроме того обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

За выход в четвертьфинал Мартич поборется либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с Аной Богдан из Румынии (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье.

Женщины. Стамбул. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Пемра Озген (Турция, WC) — 6:1, 2:6, 6:0.

22 апреля 2019 года, понедельник. 17:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Петра Мартич
40
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
2 : 1
Тамара Зиданшек
68
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
1 2 3
           
3 6 6
6 1 3
           
22 апреля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
65
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
2 : 1
Пемра Озген
237
Турция
Пемра Озген
П. Озген
1 2 3
           
6 2 6
1 6 0
           
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