Мартич и Петерсон — во втором круге турнира в Стамбуле

На соревнованиях в Стамбуле (Турция) представительница Хорватии Петра Мартич, посеянная под шестым номером, нанесла поражение представительнице Словении Тамаре Зиданшек — 3:6, 6:1, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты.

28-летняя уроженка Сплита трижды ошиблась на подаче и сделала 6 брейков. Зиданшек допустила 1 двойную ошибку и показала стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — 3 из 3. Кроме того обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

За выход в четвертьфинал Мартич поборется либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с Аной Богдан из Румынии (Q).

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье.

Женщины. Стамбул. Первый круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Пемра Озген (Турция, WC) — 6:1, 2:6, 6:0.