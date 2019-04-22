Шварцман и Пэр преодолели первый круг соревнований в Барселоне

Представитель Аргентины Диего Шварцман на старте турнира в Барселоне (Испания) одержал волевую победу над японцем Йосихито Нисиокой со счётом 4:6, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.
25-я ракетка мира трижды ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 18. Его соперник допустил 2 двойные ошибки и сделал 5 брейков. Кроме того, оба теннисиста выполнили по одному эйсу.
Во втором круге соперником Шварцмана станет австриец Доминик Тим, получивший третий номер посева.
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
Мужчины. Барселона. Первый круг
Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Бенуа Пэр (Франция) — 5:7, 2:6.
22 апреля 2019 года, понедельник. 16:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
70
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
1 : 2
25
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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|3
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|6
|4
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|6