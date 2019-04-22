Касаткина: однажды фанат во время матча пытался занять у меня денег

Россиянка Дарья Касаткина рассказала, с кем из теннисисток поддерживает дружеские отношения, и о том, что может разозлить её на корте.

«Кубок Федерации или турнир Большого шлема? Второй вариант. Всегда с радостью приезжаю на St. Petersburg Open. Как первый раз сыграла — сразу понравилось. Плюс он проходит в России, а мы так редко бываем дома.

В женском туре очень хорошо общаемся с Дашей Гавриловой, Белиндой Бенчич, Настей Павлюченковой. Да и вообще с нашими русскими девчонками.

Что слышу от фанатов с трибуны? Они одно и то же кричат, в принципе. Кто-то пытался у меня занять денег во время матча. Видимо, ставочка не прошла.

На корте может вывести из себя вообще всё что угодно. Любая неверная фраза, сказанная в моём players box, может вывести сразу. Теннисная психология — это очень тонкая вещь», — цитирует Касаткину «Матч ТВ».