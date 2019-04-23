Капитан сборной Беларуси: в полуфинале Кубка Федерации мы сыграли великолепно

Капитан сборной Беларуси Татьяна Пучек прокомментировала поражение команды от Австралии со счётом 2-3 в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации.

«Чем была обусловлена замена дуэта Лапко/Морозова на Соболенко и Азаренко? У Арины и Вики прекрасные результаты в последнее время. Они очень хорошо подходят друг другу как парная комбинация. На сегодняшний день это был лучший выбор.

Первый сет от нас ушёл, чуть-чуть нам где-то не повезло, и австралийки в какой-то момент хорошо сыграли. Если бы первый сет остался за нами, то результат матча мог бы быть другим. Случилось так, как случилось. Это был теннис высочайшего уровня. Я девчонкам сказала, что я чувствовала, как будто сижу на финале «Большого шлема». Великолепный теннис, и австралийские теннисистки были чуть-чуть лучше.

Очень хотелось привезти финал в Минск, но у нас молодая команда, мы в начале нашего пути. У нас прекрасные результаты последние пару лет в Кубке Федерации, и мы в начале пути по сравнению со странами, с которыми играем. Потенциал у команды огромный. Пусть это и негативный опыт, но это хороший и полезный опыт для нас. У команды ещё все впереди, однозначно!» — цитирует Пучек официальный сайт Белорусской теннисной федерации.