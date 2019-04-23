Надаль: мне нужно забыть всё, что было

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о настрое на турнир в Барселоне. Во втором круге он сразится с представителем Аргентины Леонардо Майером.

«Моя работа — вновь найти себя. Я уже неоднократно сталкивался с трудностями, но справлялся с ними, и всё шло хорошо. Мне нужно забыть обо всём, чтобы было раньше. Я надеюсь подготовиться как можно лучше. Если не получится успешно выступить в Барселоне, то впереди ещё будут Мадрид, Рим и „Ролан Гаррос“, — приводит слова Надаля официальный сайт тура.

На прошедшем турнире серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло Надаль дошёл до полуфинала, где проиграл итальянцу Фабио Фоньини со счётом 4:6, 2:6.

Рафаэль является действующим победителем турнира в Барселоне. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.