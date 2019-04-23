Феррер: Надаль моложе меня, но я многому у него научился

37-летний испанский теннисист Давид Феррер прокомментировал свои слова о том, что соперничество с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Энди Марреем сделало его более сильным игроком.

«В этом нет сомнений. Они очень амбициозные игроки. В Рафе я видел своё отражение. Несмотря на то что он моложе и позже стал выступать в туре, я многому у него научился. Он побеждал вновь и вновь. Выиграл „Ролан Гаррос“, отправился в Лондон и там тоже победил… Это показывает, что одной победы на турнире недостаточно. Нужно продолжать идти вперёд. Такой настрой помог мне стать третьей ракеткой мира и выступать стабильно. Без этих соперников я бы столь сильным игроком не стал.

Я не выиграл ни одного турнира «Большого шлема», потому что не смог. Я старался выкладываться по полной, но не хотел бы поменяться местами с тем, кто выигрывал титулы. Есть игроки, которые завоевали один титул на турнире «Большого шлема» или сыграли в одном-двух финалах «Мастерсов». Я сыграл в семи. Моя теннисная жизнь была отличной. Я доволен проведёнными годами карьеры", — цитирует Феррера официальный сайт тура.

В первом круге турнира в Барселоне Феррер сыграет с немцем Мишей Зверевым.