Лайович, Джумхур и Маннарино снялись с турнира в Будапеште

Финалист прошедшего турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, сербский теннисист Душан Лайович, а также босниец Дамир Джумхур и француз Адриан Маннарино снялись с соревнований в Будапеште из-за травм, сообщает пресс-служба ATP. Лайович повредил локоть, Джумхур — мышцы брюшного пресса, а Маннарино — голеностоп.

В сетке турнира в столице Венгрии их заменили «лаки-лузеры»: Янник Синнер (Италия), Егор Герасимов (Беларусь) и Сергей Стаховский (Украина).

Ранее от участия в соревнованиях из-за болезни отказался действующий чемпион итальянец Марко Чеккинато. Его заменил «лаки-лузер» немец Маттиас Бахингер.

В текущем розыгрыше первый номер посева получил хорват Марин Чилич, второй — его соотечественник Борна Чорич.

Чеккинато не сможет защитить титул в Будапеште, его заменил Бахингер