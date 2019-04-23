Кольшрайбер отказался от участия в турнире в Барселоне

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер снялся с турнира в Барселоне из-за травмы бедра, сообщает пресс-служба ATP. Сегодня, 23 апреля, в матче первого круга он должен был сыграть с представителем Туниса Малеком Жазири.

В сетке турнира Кольшрайбера заменил «лаки-лузер» аргентинец Гидо Андреосси. Победитель матча Жазири — Андреосси во втором круге сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, посеянным под 16-м номером.

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1. Уроженец Манакора, получивший первый номер посева, начнёт защиту титул поединком с аргентинцем Леонардо Майером.

Турнир завершится 28 апреля.