Двукратный победитель ТБШ приговорён к 3 годам лишения свободы условно

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте и 13 турниров АТР в парном разряде, бывший американский теннисист Джастин Гимельстоб приговорён к трём годам лишения свободы условно и 60 дням общественных работ за нападение на человека, сообщает The Telegraph.

В ноябре 2018 года уроженец Ливингстона, являющийся членом совета ATP, напал на Рэнделла Каплана, который проходил мимо его дома с женой и дочерью. По словам Каплана, Гимельстоб, который был одет в костюм пилота из фильма Top Gun, нанёс ему около 50 ударов и заявлял, что намерен убить его.

Потерпевший утверждал, что бывшая 63-я ракетка мира ранее угрожал ему, так как Каплан был знаком с бывшей женой Джастина.

«Нападение было самой страшной вещью, которую я видела. Я действительно думала, что он собирается убить Рэнди», — сказала жена Каплана на слушании дела.