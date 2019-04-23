Миллман и Гоёвчик вышли во 2-й круг турнира в Будапеште, Герасимов выбыл

Австралийский теннисист Джон Миллман, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под шестым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.
Джон трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в четвертьфинал Миллман поспорит с победителем матча Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Хуберт Хуркач (Польша).
Будапешт. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — 7:5, 6:4.
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Егор Герасимов (Беларусь, LL) — 6:3, 6:2.
23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
39
Джон Миллман
Д. Миллман
2 : 0
87
Миомир Кецманович
М. Кецманович
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
85
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
2 : 0
90
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|4
23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
49
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
2 : 0
136
Егор Герасимов
Е. Герасимов
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
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