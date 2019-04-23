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Миллман и Гоёвчик вышли во 2-й круг турнира в Будапеште, Герасимов выбыл

Миллман и Гоёвчик вышли во 2-й круг турнира в Будапеште, Герасимов выбыл
Теннис / ATP

Австралийский теннисист Джон Миллман, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под шестым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Джон трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Миллман поспорит с победителем матча Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Хуберт Хуркач (Польша).

Будапешт. Мужчины. Первый круг
Петер Гоёвчик (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — 7:5, 6:4.
Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Егор Герасимов (Беларусь, LL) — 6:3, 6:2.

23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Джон Миллман
39
Австралия
Джон Миллман
Д. Миллман
2 : 0
Миомир Кецманович
87
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
1 2 3
           
6 6  
1 2  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Петер Гоёвчик
85
Германия
Петер Гоёвчик
П. Гоёвчик
2 : 0
Ллойд Джордж Харрис
90
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
49
Франция
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
2 : 0
Егор Герасимов
136
Беларусь
Егор Герасимов
Е. Герасимов
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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