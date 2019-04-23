Миллман и Гоёвчик вышли во 2-й круг турнира в Будапеште, Герасимов выбыл

Австралийский теннисист Джон Миллман, посеянный на турнире в Будапеште (Венгрия) под шестым номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича, пробившегося в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 58 минут.

Джон трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал Миллман поспорит с победителем матча Аттила Балаж (Венгрия, WC) — Хуберт Хуркач (Польша).

Будапешт. Мужчины. Первый круг

Петер Гоёвчик (Германия) — Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — 7:5, 6:4.

Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Егор Герасимов (Беларусь, LL) — 6:3, 6:2.