Нисикори стал первым участником третьего круга турнира в Барселоне

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Барселоне под четвёртым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Уроженец Симанэ 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Нисикори поспорит либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (16), либо с победителем поединка Малек Жазири (Тунис) — Гидо Андреосси (Аргентина, LL).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.