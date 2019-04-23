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Нисикори стал первым участником третьего круга турнира в Барселоне

Нисикори стал первым участником третьего круга турнира в Барселоне
Теннис / ATP

Японский теннисист Кей Нисикори, посеянный на турнире в Барселоне под четвёртым номером, вышел в третий круг, в двух партиях обыграв представителя США Тейлора Фритца со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 40 минут.

Уроженец Симанэ 1 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Нисикори поспорит либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (16), либо с победителем поединка Малек Жазири (Тунис) — Гидо Андреосси (Аргентина, LL).

Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.

23 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Тейлор Фритц
58
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
0 : 2
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
1 2 3
           
5 2  
7 6  
           
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