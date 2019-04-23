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Соперницей Гаспарян во втором круге турнира в Стамбуле будет Бузэрнеску

Соперницей Гаспарян во втором круге турнира в Стамбуле будет Бузэрнеску
Теннис / WTA

Румынская теннисистка Михаила Бузэрнеску, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под вторым номером, в первом круге победила представительницу Израиля Юлию Глушко (LL) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Бузэрнеску поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Стамбул. Женщины. Первый круг
Тимя Бабош (Венгрия, LL) — Ивана Йорович (Сербия, Q) — 6:4, 6:4.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

23 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Юлия Глушко
129
Израиль
Юлия Глушко
Ю. Глушко
0 : 2
Михаэла Бузэрнеску
30
Румыния
Михаэла Бузэрнеску
М. Бузэрнеску
1 2 3
           
4 4  
6 6  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 13:00 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Тимя Бабош
142
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
2 : 0
Ивана Йорович
104
Сербия
Ивана Йорович
И. Йорович
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
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