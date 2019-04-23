Соперницей Гаспарян во втором круге турнира в Стамбуле будет Бузэрнеску

Румынская теннисистка Михаила Бузэрнеску, посеянная на турнире в Стамбуле (Турция) под вторым номером, в первом круге победила представительницу Израиля Юлию Глушко (LL) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Михаэла 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Бузэрнеску поспорит с россиянкой Маргаритой Гаспарян.

Стамбул. Женщины. Первый круг

Тимя Бабош (Венгрия, LL) — Ивана Йорович (Сербия, Q) — 6:4, 6:4.

В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.