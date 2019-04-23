Остапенко уступила Севастовой на турнире в Штутгарте, проиграв третий сет 0:6

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, посеянная на турнире в Штутгарте (Германия) под седьмым номером, пробилась во второй круг, обыграв соотечественницу Елену Остапенко со счётом 6:2, 4:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал Севастова поспорит с победительницей матча Леся Цуренко (Украина) — Лаура Зигемунд (Германия, WC). Турнир завершится 28 апреля.
В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
23 апреля 2019 года, вторник. 14:40 МСК
Штутгарт. 1-й круг
Матч окончен
13
Анастасия Севастова
А. Севастова
2 : 1
29
Елена Остапенко
Е. Остапенко
|1
|2
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|0
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