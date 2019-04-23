Определился соперник Медведева по второму кругу турнира в Барселоне

На старте соревнований в Барселоне (Испания) хозяин кортов Альберт Рамос-Виньолас в двух сетах выиграл у представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 58 минут.
83-я ракетка мира выполнил 2 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. В активе Норри 3 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного сделанного брейка.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Рамос-Виньолас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, посеянным под седьмым номером.
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале вторая ракетка мира обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.
23 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
83
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
2 : 0
45
Кэмерон Норри
К. Норри
|1
|2
|3
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|6
|6
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|2
|2
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