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Арруабаррена: участие Суарес-Наварро в Кубке Федерации стало моим преимуществом

Арруабаррена: участие Суарес-Наварро в Кубке Федерации стало моим преимуществом
Теннис / WTA

Испанка Лара Арруабаррена прокомментировала победу над соотечественницей Карлой Суарес-Наварро в первом круге турнира в Стамбуле со счётом 6:4, 7:5.

«Мы отлично знаем друг друга. Знаем стили игры друг друга, так как много тренировались вместе. Мы обе живём в Барселоне. Мы понимали, что матч будет непростым, так как обе любим выступать на грунте. Однако я готовились к этой игре, как к обычной встрече.

Я понимала, что выступление Суарес-Наварро в Кубке Федерации станет моим преимуществом. Пожалуй, она была более уставшей. Я тренировалась здесь четыре дня, а она приехала лишь вчера. Я воспользовалась этой ситуацией. Я понимала, что в игре Карлы, вероятно, будут взлёты и падения. Мне было важно сохранять концентрацию", — цитирует Арруабаррену официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Лара поспорит со шведкой Ребеккой Петерсон.

Лидер посева Суарес-Наварро проиграла в первом круге турнира в Стамбуле
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