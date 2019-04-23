Халеп: не расстроюсь, если быстро проиграю на «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп, принявшая решение сняться с турнира в Штутгарте (Германия) из-за травмы бедра, оценила уровень своей игры на старте грунтового сезона.

«Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, ощущения новые. Я становлюсь на год старше и опытнее. Я люблю играть на грунте, это самое важное. Думаю, моя игра подходит для этого покрытия, поэтому я подхожу к грунтовому сезону с уверенностью в своих силах. Однако это всегда непросто.

Я не была удивлена уровнем своей игры в Кубке Федерации, потому что на грунте всегда себя чувствую хорошо. Уровень моей игры был выше, чем я ожидала, но сюрпризом это не стало. Во втором матче — с Гарсией во воскресенье (а она играла невероятно) — уровень был ещё выше. Я осталась довольна своими действиями на корте.



Я расстроена тем, что не смогу выступить в Штутгарте, потому что это прекрасный турнир. Он отлично вписывается в мой грунтовый сезон, но я уже провела три матча на этом покрытии и увидела, что уровень высок. Я буду ждать следующих турниров", — цитирует Халеп официальный сайт тура.

Симона также поделилась ожиданиями от «Ролан Гаррос», действующей чемпионкой которого она является.

«В этом году ощущения лучше, так как я чемпионка „Ролан Гаррос“. С нетерпением жду возможности вернуться туда, чтобы насладиться всем, что мне нужно будет делать. Возвращение в Париж пробудит во мне лучшие чувства. Никакого давления я не испытываю. Может быть всё, что угодно. Я не расстроюсь, если быстро проиграю или вообще ничего не добьюсь на грунте. Для меня это лучший период сезона.

Прошлогодняя победа — лучший момент в моей карьере. Очень хочу сыграть в Париже, но перед этим выступлю ещё на нескольких турнирах", — сказала Халеп.