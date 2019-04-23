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Хасе и Балаж пробились во второй круг турнира в Будапеште

Хасе и Балаж пробились во второй круг турнира в Будапеште
Теннис / ATP

Голландский теннисист Робин Хасе на старте соревнований в Будапеште (Венгрия) в трёх сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

32-летний уроженец Гааги выполнил 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Следующим соперником Хасе станет представитель Хорватии Борна Чорич, посеянный под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул из-за болезни.

Мужчины. Будапешт. Первый круг

Аттила Балаж (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:3, 6:4.

23 апреля 2019 года, вторник. 17:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
64
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
2 : 1
Томас Фаббьяно
91
Италия
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
1 2 3
           
6 4 6 6
7 7 3 2
           
23 апреля 2019 года, вторник. 14:45 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
Аттила Балаж
246
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
2 : 0
Хуберт Хуркач
52
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
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