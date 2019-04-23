Хасе и Балаж пробились во второй круг турнира в Будапеште

Голландский теннисист Робин Хасе на старте соревнований в Будапеште (Венгрия) в трёх сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.
32-летний уроженец Гааги выполнил 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.
Следующим соперником Хасе станет представитель Хорватии Борна Чорич, посеянный под вторым номером.
Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул из-за болезни.
Мужчины. Будапешт. Первый круг
Аттила Балаж (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:3, 6:4.
23 апреля 2019 года, вторник. 17:30 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
64
Робин Хасе
Р. Хасе
2 : 1
91
Томас Фаббьяно
Т. Фаббьяно
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|6
|
|7 7
|3
|2
23 апреля 2019 года, вторник. 14:45 МСК
Будапешт. 1-й круг
Матч окончен
246
Аттила Балаж
А. Балаж
2 : 0
52
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
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