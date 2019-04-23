Хасе и Балаж пробились во второй круг турнира в Будапеште

Голландский теннисист Робин Хасе на старте соревнований в Будапеште (Венгрия) в трёх сетах обыграл итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

32-летний уроженец Гааги выполнил 5 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Его визави ни разу не подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Следующим соперником Хасе станет представитель Хорватии Борна Чорич, посеянный под вторым номером.

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул из-за болезни.

Мужчины. Будапешт. Первый круг

Аттила Балаж (Венгрия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 6:3, 6:4.