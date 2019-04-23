Гарин и Мунар добились побед на турнире в Барселоне

На старте турнира в Барселоне (Испания) чилиец Кристьян Гарин в двух сетах нанёс поражение представителю Словакии Мартину Клижану — 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

22-летний уроженец Сантьяго выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе Клижана 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Гарин поборется с канадцем Денисом Шаповаловым, посеянным под девятым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

Мужчины. Барселона. Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:3.