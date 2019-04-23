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Гарин и Мунар добились побед на турнире в Барселоне

Гарин и Мунар добились побед на турнире в Барселоне
Теннис / ATP

На старте турнира в Барселоне (Испания) чилиец Кристьян Гарин в двух сетах нанёс поражение представителю Словакии Мартину Клижану — 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.

22-летний уроженец Сантьяго выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе Клижана 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в третий круг Гарин поборется с канадцем Денисом Шаповаловым, посеянным под девятым номером.

Действующим чемпионом соревнований в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.

Мужчины. Барселона. Второй круг

Хауме Мунар (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:3.

23 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Мартин Клижан
47
Словакия
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 2
Кристьян Гарин
48
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
1 2 3
           
5 4  
7 6  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Хауме Мунар
57
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 0
Фрэнсис Тиафо
30
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
1 2 3
           
6 6  
4 3  
           
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