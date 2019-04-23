Гарин и Мунар добились побед на турнире в Барселоне

На старте турнира в Барселоне (Испания) чилиец Кристьян Гарин в двух сетах нанёс поражение представителю Словакии Мартину Клижану — 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут.
22-летний уроженец Сантьяго выполнил 3 эйса, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В активе Клижана 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.
За выход в третий круг Гарин поборется с канадцем Денисом Шаповаловым, посеянным под девятым номером.
Действующим чемпионом соревнований в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 6:1.
Мужчины. Барселона. Второй круг
Хауме Мунар (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США) — 6:4, 6:3.
23 апреля 2019 года, вторник. 14:30 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
47
Мартин Клижан
М. Клижан
0 : 2
48
Кристьян Гарин
К. Гарин
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
23 апреля 2019 года, вторник. 16:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
57
Хауме Мунар
Х. Мунар
2 : 0
30
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|3
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