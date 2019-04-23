Кузнецова и Кудерметова преодолели первый раунд соревнований в Стамбуле

На старте турнира в Стамбуле (Турция) россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах нанесла поражение хозяйке кортов Кагле Буюкаксай со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Кроме того обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с представительницей Австралии Айлой Томлянович (5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье.

Женщины. Стамбул. Первый круг

Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 4:6.