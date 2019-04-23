Кузнецова и Кудерметова преодолели первый раунд соревнований в Стамбуле

На старте турнира в Стамбуле (Турция) россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах нанесла поражение хозяйке кортов Кагле Буюкаксай со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.
33-летняя уроженка Санкт-Петербурга допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Кроме того обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.
За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с представительницей Австралии Айлой Томлянович (5).
В 2018 году чемпионкой турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье.
Женщины. Стамбул. Первый круг
Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 4:6.
23 апреля 2019 года, вторник. 17:10 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
256
Кагла Буюкаксай
К. Буюкаксай
0 : 2
98
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
|1
|2
|3
|
|3
|6 4
|
|6
|7 7
23 апреля 2019 года, вторник. 17:25 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
43
Мария Саккари
М. Саккари
0 : 2
76
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Рафаэль Надаль: не получилось в Монте-Карло, попробуем в Барселоне
На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.