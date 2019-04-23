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Кузнецова и Кудерметова преодолели первый раунд соревнований в Стамбуле

Кузнецова и Кудерметова преодолели первый раунд соревнований в Стамбуле
Теннис / WTA

На старте турнира в Стамбуле (Турция) россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах нанесла поражение хозяйке кортов Кагле Буюкаксай со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. Её визави дважды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка. Кроме того обе теннисистки не выполнили ни одного эйса.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии, либо с представительницей Австралии Айлой Томлянович (5).

В 2018 году чемпионкой турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье.

Женщины. Стамбул. Первый круг

Мария Саккари (Греция) — Вероника Кудерметова (Россия) — 3:6, 4:6.

23 апреля 2019 года, вторник. 17:10 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Кагла Буюкаксай
256
Турция
Кагла Буюкаксай
К. Буюкаксай
0 : 2
Светлана Кузнецова
98
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
3 6 4  
6 7 7  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 17:25 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
Мария Саккари
43
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
0 : 2
Вероника Кудерметова
76
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
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