Родина за 58 минут крупно проиграла Пармантье в Стамбуле, взяв лишь два гейма

Россиянка Евгения Родина на старте турнира в Стамбуле (Турция) с призовым фондом $ 250 000 в двух сетах проиграла представительнице Франции Полин Пармантье со счётом 1:6, 1:6. Продолжительность матча составила 58 минут.
В активе 30-летней уроженки Москвы 2 ошибки на подаче, а также ни одного эйса и реализованного брейк-пойнта. Её визави дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и сделала 5 брейков. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в четвертьфинал француженка поборется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в первом круге переиграла чешку Катержину Синякову (7).
В 2018 году чемпионкой турнира в Стамбуле стала Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
23 апреля 2019 года, вторник. 19:25 МСК
Стамбул. 1-й круг
Матч окончен
52
Полин Пармантье
П. Пармантье
2 : 0
69
Евгения Родина
Е. Родина
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