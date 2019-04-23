Тим вышел в третий круг турнира в Барселоне, Гоффен проиграл Штруффу

Во втором раунде соревнований в Барселоне (Испания) австриец Доминик Тим, посеянный под третьим номером, взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.
Пятая ракетка мира не ошибался на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Шварцмана 7 двойных ошибок и 3 сделанных брейка. Кроме того, оба теннисиста ни разу не подали навылет.
За выход в четвертьфинал Тим поборется с Хауме Мунаром из Испании.
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Мужчины. Барселона. Первый круг
Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2
Второй круг
Давид Гоффен (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (6:8), 3:6
23 апреля 2019 года, вторник. 19:20 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
5
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
25
Диего Шварцман
Д. Шварцман
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
23 апреля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
22
Давид Гоффен
Д. Гоффен
0 : 2
51
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
|1
|2
|3
|
|6 6
|3
|
|7 8
|6
23 апреля 2019 года, вторник. 18:20 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
28
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 1
50
Жоау Соуза
Ж. Соуза
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|6
|
|6
|6 1
|2
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