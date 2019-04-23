Тим вышел в третий круг турнира в Барселоне, Гоффен проиграл Штруффу

Во втором раунде соревнований в Барселоне (Испания) австриец Доминик Тим, посеянный под третьим номером, взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

Пятая ракетка мира не ошибался на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Шварцмана 7 двойных ошибок и 3 сделанных брейка. Кроме того, оба теннисиста ни разу не подали навылет.

За выход в четвертьфинал Тим поборется с Хауме Мунаром из Испании.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Мужчины. Барселона. Первый круг

Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (6:8), 3:6