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Тим вышел в третий круг турнира в Барселоне, Гоффен проиграл Штруффу

Тим вышел в третий круг турнира в Барселоне, Гоффен проиграл Штруффу
Теннис / ATP

Во втором раунде соревнований в Барселоне (Испания) австриец Доминик Тим, посеянный под третьим номером, взял верх над аргентинцем Диего Шварцманом со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

Пятая ракетка мира не ошибался на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. В активе Шварцмана 7 двойных ошибок и 3 сделанных брейка. Кроме того, оба теннисиста ни разу не подали навылет.

За выход в четвертьфинал Тим поборется с Хауме Мунаром из Испании.

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Мужчины. Барселона. Первый круг

Гидо Пелья (Аргентина) — Жоау Соуза (Португалия) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:2

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:7 (6:8), 3:6

23 апреля 2019 года, вторник. 19:20 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
2 : 0
Диего Шварцман
25
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 19:00 МСК
Барселона. 2-й круг
Матч окончен
Давид Гоффен
22
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
0 : 2
Ян-Леннард Штруфф
51
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 2 3
           
6 6 3  
7 8 6  
           
23 апреля 2019 года, вторник. 18:20 МСК
Барселона. 1-й круг
Матч окончен
Гидо Пелья
28
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
2 : 1
Жоау Соуза
50
Португалия
Жоау Соуза
Ж. Соуза
1 2 3
           
3 7 7 6
6 6 1 2
           
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