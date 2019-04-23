Цибулкова и Цуренко уступили в первых матчах на соревнованиях в Штутгарте

Украинская теннисистка Леся Цуренко на старте турнира в Штутгарте (Германия) в двух партиях уступила немке Лауре Зигемунд со счётом 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

26-я ракетка мира не подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Её визави выполнила 2 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Зигемунд станет представительница Латвии Анастасия Севастова (7).

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей.

Женщины. Штутгарт. Первый круг

Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Доминика Цибулкова (Словакия, WC) — 7:5, 6:3

Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) — Андреа Петкович (Германия, WC) — 3:6, 4:6