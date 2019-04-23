Джере прошёл Гулбиса на старте турнира в Венгрии

В первом круге соревнований в Будапеште (Венгрия) с призовым фондом € 586 140 серб Ласло Джере, посеянный под пятым номером, в трёх сетах переиграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса — 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 59 минут.

33-я ракетка мира выполнил 3 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. В активе Гулбиса 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 сделанных брейка. Ранее теннисисты не встречались.

За выход в четвертьфинал Джере поборется с победителем противостояния Янник Синнер (Италия, LL) — Мате Валькус (Венгрия, WC).

Действующим чемпионом соревнований категории АТР 250 является итальянец Марко Чеккинато. В 2019 году он не сможет защитить титул в Будапеште из-за болезни.