Джарри — о победе над А. Зверевым: этот успех для меня очень много значит

Чилиец Николас Джарри поделился впечатлениями от волевой победы над немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Барселоне (Испания).
«Этот успех много значит для меня. Я одержал одну из самых больших побед в своей карьере. Это действительно был очень сложный матч. Я выложился на корте полностью. Спасибо за поддержку болельщикам. Великолепная игра. Счастлив, что могу продолжить выступления на этом удивительном турнире», — цитирует Джарри официальный сайт ATP.
За выход в четвертьфинал Джарри поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 13) — Фернандо Вердаско (Испания).
Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль.
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На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.