Джарри — о победе над А. Зверевым: этот успех для меня очень много значит

Чилиец Николас Джарри поделился впечатлениями от волевой победы над немцем Александром Зверевым со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Барселоне (Испания).

«Этот успех много значит для меня. Я одержал одну из самых больших побед в своей карьере. Это действительно был очень сложный матч. Я выложился на корте полностью. Спасибо за поддержку болельщикам. Великолепная игра. Счастлив, что могу продолжить выступления на этом удивительном турнире», — цитирует Джарри официальный сайт ATP.

За выход в четвертьфинал Джарри поспорит с победителем матча Григор Димитров (Болгария, 13) — Фернандо Вердаско (Испания).

Действующим чемпионом турнира в Барселоне является испанский теннисист Рафаэль Надаль.