Касаткина: для меня этот сезон — катастрофа

Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась довольна своей игрой в первом круге турнира в Штутгарте (Германия), где она в двух партиях обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

«Безусловно, это очень важная победа. Я сыграла первый матч на грунте. Было важно почувствовать уверенность на своём любимом покрытии. Осталась довольна встречей и тем, как я играла.

Как могу описать этот сезон для себя? Катастрофа. Думаю, у каждого игрока были такие моменты в карьере. Всё в порядке. Это опыт, жизнь. Важно пережить сложные ситуации и двигаться дальше.

Работать без тренера – это не конец света. Я не паникую. Имею ввиду, что вы не забудете, как играть в теннис. Конечно, очень важно, когда есть человек, который поможет и подскажет вам. Но всё в итоге зависит от самого игрока, от его амбиций, мотивации", — цитирует Касаткину официальный сайт WTA.

Напомним, Касаткина объявила о расставании с тренером Филиппом Дехасом в феврале 2019 года.

Касаткина вышла во второй круг турнира в Штутгарте, обыграв Мертенс