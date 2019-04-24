Сегодня, 24 апреля, состоится матч первого круга турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют россиянка Вера Звонарёва, попавшая в основную сетку в статусе «лаки-лузера», и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



По личным встречам впереди Вера — 6-4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Азаренко в Штутгарте.



Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером. Турнир завершится 28 апреля.



Плишкова является действующей победительницей этих соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Халеп и Мугуруса снялись с турнира в Штутгарте, Звонарёва стала «лаки-лузером»