Сегодня, 24 апреля, состоится матч первого круга турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют россиянка Вера Звонарёва, попавшая в основную сетку в статусе «лаки-лузера», и представительница Беларуси Виктория Азаренко. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.
По личным встречам впереди Вера — 6-4.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Азаренко в Штутгарте.
Победительница этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером. Турнир завершится 28 апреля.
Плишкова является действующей победительницей этих соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.
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На последней неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Стамбуле и Штутгарте.