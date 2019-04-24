Севастова — о матче с Остапенко: думаю, мы обе были не рады такой встрече

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова прокомментировала победу над соотечественницей Еленой Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 6:2, 4:6, 6:0.

«Думаю, мы обе не были рады встрече с соотечественницей. Но нужно было концентрироваться на себе. Это Штутгарт, первый матч, ты играешь так, как обычно. Это нелегко, но нужно стараться победить», — приводит слова Севастовой официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Севастова поспорит с немкой Лаурой Зигемунд.

«Противостоять ей на грунте нелегко. Я проиграла ей в Чарльстоне в 2017-м, а несколько лет назад победила её в Бухаресте. Она не делает подарков на корте, много бегает, действует разнообразно и часто применяет укороченные удары. Ей нравится этот корт. Она побеждала здесь. К тому же зрители будут на её стороне. Мне придётся непросто», — сказала Севастова.

Остапенко уступила Севастовой на турнире в Штутгарте, проиграв третий сет 0:6