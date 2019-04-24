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Андерсон заявил о пропуске грунтового сезона

Андерсон заявил о пропуске грунтового сезона
Теннис / ATP

Шестая ракетка мира из ЮАР Кевин Андерсон заявил об отказе от участия во всех грунтовых соревнованиях в 2019 году. Причиной такого решения стала травма локтя. Он планирует вернуться на корт после Открытого чемпионата Франции.

«После обсуждения с моими врачами и командой мы приняли решение отдохнуть и восстановить травму локтя на протяжении ближайших нескольких недель. Я буду продолжать усердно работать, чтобы быть готовым к травяным соревнованиям.

Знаю, что это является правильным решением в краткосрочной перспективе», – заявил он в своём «твиттере».

В текущем сезоне 31-летний теннисист провёл 10 матчей, из которых 8 завершил победами. Его последним турниром стал «Мастерс» в Майами, на котором он вышел в четвертьфинал.

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